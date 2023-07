ASCOLI - Le decorazioni dei ponti annunciano l’arrivo della Quintana di agosto. I primi a mettersi all’opera sono i rossoverdi di Sant’Emidio e i rossoneri di Porta Tufilla. Questa notte i due sestieri hanno dato vita alle tradizionali meraviglie. Per Sant’Emidio si è trattato dell’evento conclusivo del Grifo Art Festival.

La kermesse ha preso il via giovedì con il “Luppogrifo”, degustazioni di birre artigianali con piatti in abbinamento. Venerdì si è tenuto il music contest con band emergenti. Si sono sfidati a ritmo di musica Lex & Band, Partiti Presi, The Chess Trap, Likra e Undertow: questi ultimi si sono aggiudicati il contest. «L’evento è nato dall’idea di riaccendere la musica live ad Ascoli dopo gli anni di sterilità artistica per la pandemia – fanno sapere gli organizzatori -. Dare un palco e la possibilità di esibirsi a tutti coloro che dopo ore di studio e prove non vedono l’ora di riassaporare un’esibizione dal vivo, o provarla per la prima volta».



Il gran finale



Ieri sera, 18 artisti hanno partecipato, dal tardo pomeriggio in piazza Roma, al “Painting contest - Secondo memorial Adele Cappelli”. È stata una sfida a colpi di pennelli, il tutto realizzato con la compartecipazione del consiglio regionale delle Marche e il patrocinio dell’Arengo, Scuola di Architettura e Liceo Artistico Licini. Per chiudere i tre giorni rossoverdi, ecco il disegno del “Ponte”. «Fino all’alba coloreremo il nostro Sestiere» hanno affermato. Anche Porta Tufilla stanotte ha chiamato a raccolta grandi e piccoli sestieranti. «Dalla mezzanotte tutti sul ponte per rinnovare la tradizione – hanno fatto sapere i rossoneri -. I bambini sono invitati a portare con sé un pennello per partecipare». Prima di armarsi di vernice è stata organizzata una cena in taverna. A breve si uniranno gli altri sestieri. Porta Solestà dovrebbe decorare il suo ponte il 28 luglio, per Porta Romana e Piazzarola appuntamento al 29 luglio, Porta Maggiore dovrebbe chiudere il 2 agosto.



Il calciotto



Venerdì sera si è conclusa la decima edizione del Torneo dei Sestieri “Memorial Umberto Fattori” di calciotto. Porta Solestà ha vinto per la prima volta il titolo al termine della finalissima con Porta Tufilla sui campi del Centro sportivo piceno a Tofare. La sfida è finita 6-3 per i gialloblù che si sono aggiudicati il drappo realizzato da Luca Fattori, figlio di Umberto. Sant’Emidio si è portato a casa la “Cucchiara di legno”, a causa della sconfitta con Porta Romana (1-13). Porta Tufilla ha trionfato invece nella finalissima per il Trofeo Paolo Volponi, riservato ai giovani. I rossoneri hanno sconfitto 7-2 i rossoazzurri di Porta Romana. In questo caso la Cucchiara di Legno è andata ai ragazzi di Piazzarola, usciti perdenti dalla sfida con Porta Maggiore (3-8).



Gli appuntamenti



Mancano poche settimane alla Quintana di agosto: in questi giorni di avvicinamento alla data i sestieri si danno da fare. Porta Solestà va avanti ogni sera con appuntamenti di degusteria e poi con la sagra della tagliata. A Porta Maggiore stasera alle 21, in occasione della festa della Madonna del Carmine, al giardino del Forte Malatesta sarà celebrata una messa dal vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri, a cui seguirà la consueta benedizione dei fazzoletti neroverdi. Al termine si farà festa insieme a cena. E a Porta Romana oggi, a partire dalle ore 18, tornerà la baby Quintana “Memorial Gianfranco Lupini” all’ex Tirassegno: sarà una gara che vedrà i più piccoli percorrere un otto di gara disegnato sul prato con in mano una piccola lancia di legno.