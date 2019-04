Santarelli Costruzioni presenta domanda di concordato al tribunale di Ascoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La Saco (Santarelli Costruzioni) ha presentato domanda di concordato al tribunale di Ascoli. La Saco è una società che opera nel settore edilizio a livello nazionale: realizza, gestisce e commercializza immobili residenziali e non. "La crisi che a partire dal 2008 ha colpito il settore in cui opera, ha diminuito la compravendita di immobili e molti di quelli presenti nel patrimonio della società sono rimasti invenduti, provocando un consistente rallentamento dell’attività d’impresa" scrive l'azienda. "In questa situazione congiunturale sfavorevole la Saco, seguendo la strada intrapresa da imprese di analoga e maggiore importanza nazionale, per evitare di veder disperso il proprio patrimonio e allo scopo di tutelare sia i suoi creditori che, soprattutto, il futuro dell’impresa ha presentato al tribunale di Ascoli Piceno un ricorso c.d. “prenotativo” nell’ottica di sviluppare un piano che, avvalendosi di nuovi apporti finanziari e utilizzando il consistente patrimonio aziendale, permetta, in un ottica di risanamento di dar continuità e futuro alla storica attività. Pesa il crac di Banca Marche che ha prestato decine di milioni di euro all'impresa che ha rilevato l'Umberto I di Ancona.