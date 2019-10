Ascoli, ora i ladri rubano pure pietre del Duecento in pieno centro

ASCOLI - È da sempre, uno dei più suggestivi scorci del centro di Ascoli ma da molti anni vive in uno stato di desolante abbandono. Parliamo di Rrete li Mierghie scenario caratteristico che altrove, in altre regioni d’Italia, sarebbe diventato un fiore all’occhiello turistico, come è capitato al ben meno accattivante percorso lungo i Navigli a Milano. Qui invece, in quest’arteria antica, affascinante e solitaria, la cui vera denominazione è rua delle Stelle, ispirata alla vicina chiesa e forse alla posizione legata al belvedere affacciato sul fiume Tronto, da tempo tutto è lasciato al degrado e all’indifferenza. Dopo anni in cui la via è stata in balia di scatenati imbrattatori, da qualche settimana è diventata ostaggio di ignoti che, nottetempo, si divertono a rubare le pietre dei muretti duecenteschi. © RIPRODUZIONE RISERVATA