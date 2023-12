ASCOLI - Due nuove rotatorie per garantire maggiore sicurezza alla trafficatissima via del Commercio, l’asse viario principale della zona industriale ascolana, troppo spesso scenario di flussi veicolari a velocità elevata e anche, in passato, teatro di incidenti, in qualche caso purtroppo anche mortali.

Dopo aver avviato, nel corso degli anni, anche altri tentativi per installare ad esempio autovelox o tutor per il controllo della velocità (poi risultati non percorribili per motivi normativi o logistici), adesso il presidente Domenico Procaccini e il consiglio direttivo di Piceno Consind hanno deciso di puntare alla realizzazione di due nuove rotatorie in altrettanti punti nevralgici dell’asse attrezzato in zona industriale. Due strutture utili ad evitare problemi, in particolare, in altrettante zone critiche di via del Commercio, ovvero la zona di intersezione con via della Semina e quella all’altezza della strada comunale Bonifica. In tale direzione, però, il Consorzio per l’industrializzazione ha deciso di chiamare in causa potenziali sponsor, attraverso specifico avviso, disponibili a progettare e realizzare ciascuna delle due rotatorie accollandosene il costo in cambio di pubblicità aziendale proprio all’interno delle rotatorie stesse.



Per cercare di arginare le criticità e i rischi per gli automobilisti lungo l’asse attrezzato della zona industriale e sul quale si affacciano anche i centri commerciali e altre attività, il consiglio diretto di Piceno Consind ha deciso di puntare sulla realizzazione di due nuove rotatorie che dovranno andare ad integrare quelle già presenti con l’obiettivo di riuscire così ad abbassare la velocità di percorrenza di una strada molto trafficata tra lavoratori delle aziende e clientela delle strutture commerciali. Limitando, quindi, anche il rischio di potenziali incidenti (l’ultimo è avvenuto proprio nei giorni scorsi). Dopo una valutazione, si è deciso di individuare per il posizionamento delle nuove infrastrutture stradali due punti ben precisi: la zona all’intersezione tra via del Commercio con via della Semina e quella che vede sempre su via del Commercio l’innesto della strada Bonifica. Interventi che secondo quanto stimato si aggirerebbero tra i 300mila e i 400mila euro ciascuna.

La caccia ai potenziali sponsor per le nuove rotatorie, da parte di Piceno Consind, si è aperta con la pubblicazione dei due avvisi (uno per ciascuna opera), avvenuta il 5 dicembre. Da tale data, le proposte di soggetti interessati dovranno pervenire entro 30 giorni. In cambio della copertura di tutti i costi per progettazione, realizzazione e manutenzione di ciascuna rotatoria, chi farà un passo avanti potrà rendere visibile la propria azienda o attività con la collocazione di cartelli pubblicitari sia nella rotatoria che nel cantiere durante la lavorazione. In caso di mancanza di proposte, il Consorzio potrà individuare in maniera diretta eventuali persone o società disponibili a realizzare gli interventi in cambio della visibilità come sponsor.