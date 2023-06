ASCOLI - Si alzerà domani il sipario sulla stagione quintanara: in piazza Arringo al via Sestieri all’erta. Appuntamento alle 17.30 nell’arena con l’esibizione delle scuole di sbandieratori e musici. A seguire, gli arcieri. Alle 18.30, sesta edizione della gara di lancio della bomba, Premio Danilo Ciampini. Alle 19.15 l’estrazione dell’ordine di esibizione per la 33° edizione del Palio per sbandieratori e musici, previsto in piazza Arringo il 1 e 2 luglio.





Sempre in tema di bandiere, sabato 17 giugno si svolgerà la quinta edizione del Torneo dell’Aquila, organizzato dal sestiere Piazzarola nella zona della cartiera papale. Il programma prevede gare under e assoluti per Singolo, Coppia, Piccola squadra e Musici. Il 23 giugno si terranno le prove ufficiali dei cavalieri allo Squarcia, aperte al pubblico. Sempre da quel giorno, e fino al 25 giugno, ad Ascoli si terranno i Giochi giovanili della bandiera: centinaia di ragazzi si sfideranno per conquistare il titolo di campioni nazionali nella manifestazione organizzata dalla Fisb. Appuntamento a piazza Arringo e piazza del Popolo: in arrivo 29 gruppi da tutta Italia. Stasera alle 18 nella sede del sestiere di Sant’Emidio è in programma la raccolta fondi a favore dello Iom realizzata con la vendita delle opere create nella prima edizione del Grifo Art Festival. Poco prima ci sarà l’appuntamento con la presentazione di dama e cavaliere rossoverdi per la Giostra di luglio.

Le misure





Ieri mattina sono state avviate in Prefettura le attività finalizzate allo svolgimento in piena sicurezza della Quintana. Prefetto e questore hanno incontrato i rappresentanti del Comune e del comitato organizzatore della Quintana per condividere le prime misure di sicurezza. L’Arengo ha da tempo messo a punto un disciplinare per regolamentare le modalità di accesso e fruizione di manifestazioni e spettacoli. Per la Quintana c’è il divieto di ingresso per persone che sono oggetto di Daspo, provvedimenti che vietano l’accesso in occasione di eventi sportivi e per chi si presenti in evidente stato di alterazione (ad esempio in stato di ebbrezza). Si prevede poi il divieto del reingresso degli spettatori che hanno deciso di uscire dall’arena durante l’evento. Lo scorso anno il questore di Ascoli aveva emesso un Daspo, in seguito all’edizione in notturna del 9 luglio, a carico di un romano, residente in città, responsabile dell’accensione di torce sia allo Squarcia sia durante il corteo in piazza del Popolo.