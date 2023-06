Innocenzi rinuncia alla Giostra di Foligno: «Chiedo scusa, faccio un passo indietro»

ASCOLI - «Chiedo scusa, faccio un passo indietro e non sarò presente alla prossima Quintana (di Foligno, ndr)». Sono le parole, come riporta l’edizione online del Corriere dell’Umbria, che il cavaliere del rione Cassero, e alla Quintana di Ascoli del sestiere di Porta Solestà, Luca Innocenzi, ha pronunciato durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio nella sede dell’Ente Giostra della città umbra. Insieme al campione del rione Cassero erano presenti il priore dell’Arme Fabio Serafini, il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli e il legale di Innocenzi, l’avvocato Fabio Michelangeli.

Il cavaliere ha poi aggiunto: «Non sarei mai voluto essere qua.

Devo tanto a quello che è la città di Foligno, devo tanto alla Quintana, so che oggi se valgo qualcosa lo devo anche a voi». Innocenzi è tra le cinque persone denunciate dalla polizia per la rissa che è scoppiata la sera di domenica 4 giugno al Campo de li Giochi di Foligno durante le prove ufficiali per stabilire l’ordine di partenza della sfida del 17 giugno.

Il priore Serafini ha detto che ancora non hanno deciso chi correrà la Giostra al posto di Innocenzi. Per quanto riguarda invece le indagini, nessuna ulteriore notizia trapela dal commissariato di Foligno che sta visionando i filmati. Al momento sono cinque le persone denunciate alla Procura di Spoleto e per altrettante si sta verificando il ruolo che avuto durante il parapiglia.