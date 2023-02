ASCOLI - La città torna a indossare gli abiti della capitale della bandiera: si svolgeranno dal 23 al 25 giugno i Campionati giovanili 2023 della Fisb. «Il consiglio direttivo ha affidato l’organizzazione ai sei sestieri cittadini – annuncia Massimo Massetti, presidente del consiglio degli anziani e vicepresidente Fisb -. I sestieri potranno contare sul supporto del sindaco Marco Fioravanti e di tutta l’amministrazione. Anche il consiglio degli anziani li sosterrà».

Centinaia di sbandieratori e musici arriveranno nel capoluogo ascolano da ogni parte d’Italia. Già in passato Ascoli era stata teatro dei campionati: era accaduto nel 2018.

Nella stessa seduta del direttivo della Federazione è stata affidata l’organizzazione al gruppo di Città Murata per la Tenzone Aurea che avrà luogo a Montagnana (Padova) nei giorni 8, 9 e 10 settembre, mentre il campionato Under 18 Premio Vittorio Dini si terrà a Ferrara il 2 aprile. Vista l’assenza di candidature per la Tenzone Argentea e la Tenzone Bronzea il consiglio direttivo ha deliberato di richiedere ai gruppi soci una manifestazione di interesse per l’organizzazione dell’evento che dovrà essere inviata entro sabato 18 febbraio.

La stasione quintanara

Nel frattempo la stagione quintanara è ai nastri di partenza. Dopo il via con le prime prove ufficiali dei cavalieri al campo Squarcia nell’ultimo fine settimana, ora si guarda alle manifestazioni Fisb degli sbandieratori in vista degli appuntamenti clou. Il 25 marzo è in programma il Memorial Daniele Ricci, organizzato dal sestiere di Porta Maggiore.

Il 15 aprile si svolgerà la quinta edizione del Torneo di Porta Solestà, il 30 aprile spazio alla terza edizione del Torneo del Grifone, organizzato dal sestiere di Sant’Emidio, mentre il 6 e 7 maggio tornerà il sesto Memorial Volponi sotto l’egida di Porta Romana. Il 3 giugno ecco la seconda edizione di Flags in Paregnà nella cornice del chiostro di Sant’Antonio Abate, organizzato dal sestiere di Tufilla. Sabato 1 e domenica 2 luglio si accenderanno invece i riflettori di piazza Arringo sul Palio di sbandieratori e musici.

m. v.