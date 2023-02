Sanità, lunedì uffici chiusi per quattro ore: c'è il passaggio dall'Asur all'Ast. Ecco quali sono

ASCOLI - Lunedì 13 Febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.30, i front office dell’Anagrafe Assistiti, per la gestione delle richieste di scelta e revoca dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, nonché rilascio esenzioni dal Pagamento del Ticket dell'Ast di Ascoli, non funzioneranno per i lavori di adeguamento del sistema informatico, dovuti al nuovo assetto giuridico-territoriale del Servizio Sanitario Regionale. Si passa insomma dall'Asur alle Ast.

«Gli utenti potranno comunque consegnare la propria istanza, con relativa documentazione, agli operatori addetti agli sportelli di cui trattasi che gestiranno la pratica non appena il sistema avrà riacquisito la piena operatività».

La sospensione del servizio coinvolgerà tutti gli Uffici dell’Ast di Ascoli Piceno che svolgono tale attività:

Front Office presso lo S.O. Mazzoni, Via degli Iris - Ascoli Piceno

tel. 0736 358078-476-781

Front Office presso la Struttura Poliambulatoriale di San Benedetto del Tronto, Via Romagna 7

Tel. 0735 793612-649-625

Front Office Presso il Poliambulatorio di Ripatransone, Piazza M. Teresa di Calcutta

Tel. 0735 7937440.