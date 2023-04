ASCOLI - È ascolano lo sbandieratore campione d’Italia Under 18. Giorgio Bracci di Porta Solestà si aggiudica il primato nella manifestazione nazionale Fisb. «Una grande emozione. Sono il primo nella storia del mio sestiere a conquistare questo titolo: è per me un vero orgoglio. La Quintana è una passione: ce l’ho nel sangue da quando sono piccolo grazie a mio papà e mio zio», racconta Giorgio.

Diciassette anni da compiere nel prossimo mese di settembre, studente del liceo scientifico indirizzo sportivo, da grande sogna di diventare professore di educazione fisica o fisioterapista. «È stata una bella gara, con dieci atleti molto forti e molti sullo stesso livello», aggiunge. Nella kermesse intitolata a Vittorio Dini, in scena a Ferrara domenica scorsa, piazza d’onore per un altro ascolano, Alessio Rigutini di Porta Maggiore. «Non me l’aspettavo. Ero convinto avesse vinto lui – rivela Giorgio -. Avevamo poco distacco e avevamo commesso i medesimi errori. Alla fine ci siamo fatti i complimenti».

Sermarini a un passo dal podio

Si ferma ad un passo dal podio Rocco Maria Sermarini di Porta Tufilla, al quarto posto, ottava posizione invece per Giada Trivelli di Porta Romana. Anche nella specialità Coppia c’è profumo ascolano con il terzo piazzamento per Porta Romana con Di Girolami e Orsolini e il sesto di Solestà con Corena e Tarli. Nella classifica combinata infine Porta Solestà guadagna la medaglia di bronzo alle spalle di Lugo e Quattro Castella. Quarta Porta Romana, settima Porta Maggiore, ottava Porta Tufilla.

Intanto Ascoli si prepara al meglio. La città delle cento torri torna a indossare gli abiti della capitale della bandiera: si svolgeranno dal 23 al 25 giugno i Campionati giovanili della bandiera 2023 della Fisb. Sabato 1 e domenica 2 luglio si accenderanno invece i riflettori di piazza Arringo sul Palio di sbandieratori e musici.