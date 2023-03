ASCOLI - La Quintana potrebbe vantare un nuovo protagonista nel suo corteo. Castel di Lama chiede di entrare a far parte della schiera dei castelli. «Castel di Lama ha mandato la sua richiesta; seguendo le norme statutarie abbiamo inviato la domanda alla Consulta storica, l’organo preposto per dare l’ok o meno all’ingresso di un nuovo castello dal punto di vista storico» dichiara il presidente del consiglio degli anziani, Massimo Massetti. Entro una settimana la risposta.

Presentato “La Quinta via”, progetto dedicato alla formazione e al consolidamento di competenze dirigenziali nella vita quintanara. Un tempo la quinta strada era la zona degli accampamenti militari in cui avvenivano gli allenamenti a cavallo, utilizzando un fantoccio da colpire. Da lì il termine “quintana” che nel Medioevo divenne un gioco nelle città in festa. E questa sarà la marcia d’avvicinamento per l’ingresso dei sestieri nel Runts, Registro unico nazionale del Terzo settore. Tempi massimi entro l’anno.

«Come ha annunciato il sindaco Marco Fioravanti questo percorso di formazione sarà propedeutico affinché entrino a farne parte – afferma Massetti -. Oggi sono sopraggiunte tante novità nel mondo della Quintana. Occorre sostenere l’attuale classe dirigente e supportare la formazione di nuove leve. Si tratta di un momento di crescita per tutti gli appassionati, ma anche dei giovani che potrebbero essere i futuri protagonisti della rievocazione».

Ecco allora le collaborazioni con la Bottega del Terzo settore e con il Centro servizi del volontariato per il corso “Il mondo associativo nei sestieri” e con l’associazione Cose di questo Mondo con il corso “I sestieri: laboratori di convivenza e di nuova cittadinanza”. Destinatari del primo percorso sono i 78 componenti dei comitati dei sestieri e altri dirigenti per un totale di 90 persone; il secondo si rivolge agli under 35, responsabili di sbandieratori e musici per un totale di 36 partecipanti. Il progetto prevede anche iniziative sportive, sociali, culturali, convegni e seminari, laboratori per i giovani.



A Porta Tufilla, Francesco Durinzi è il nuovo vicecaposestiere. Prende il posto di Laura Melosso. Confermate le altre cariche: Laura Cellini tesoriere, Andrea Mazzocchi segretario e Tonino Parissi addetto alla scuderia. Inoltre, è convocata l’assemblea degli iscritti all’albo rossonero per il 24 marzo alle 21.30, per deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e le modifiche allo statuto. Ieri sera, nella sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, si è tenuta l’Assemblea dei 100, momento di confronto del mondo quintanaro. In agenda gli statuti della Quintana e dei sestieri, oltre alle novità al campo giochi. Si è parlato anche del settantennale della manifestazione, in programma nel 2024. «Non possiamo farci trovare impreparati» ha dichiarato Massetti.