Fuga di gas in prefettura Scatta subito l'emergenza ma era un falso allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Preoccupazione alla prefettura di Ascoli per il timore di una fuga di gas. Da Palazzo San Filippo, in piazza Simonetti, è partita la richiesta d’intervento ai vigili del fuoco dopo che una puzza di gas si era fatto sempre più forte all’interno dello stabile a pochi passi da piazza del Popolo. Una squadra di pompieri è giunta sul posto ed ha proceduto ad effettuare un attento sopralluogo. Dopo una meticolosa perlustrazione dell’area è stata esclusa la possibilità che potesse esserci una fuga di gas. La presenza del mezzo dei vigili del fuoco ha richiamato l’attenzione di passanti che incuriositi si sono fermati per accertarsi di cosa fosse accaduto. L’intervento dei pompieri ha sgombrato il campo da ogni dubbio e dal timore che potesse esserci una pericolosa fuga di gas nel cuore della città.