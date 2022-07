ASCOLI - Il sestiere di Sant’Emidio approda in serie A1 ed ottiene il pass per la Tenzone Aurea 2023. Si chiude in bellezza per i colori rossoverdi la due giorni dedicata alle bandiere. L’arena di Piazza Arringo regala il terzo posto agli ascolani nella classifica combinata della Tenzone Argentea e per la prima volta ci saranno ben quattro sestieri che parteciperanno alla manifestazione l’anno prossimo: i rossoverdi raggiungono a Porta Maggiore, Porta Romana e Porta Solestà. Sant’Emidio si piazza con un punteggio di 29.20 alle spalle di San Lazzaro (9.40) e Rione de Brozzi (14.60). Conclude in sesta posizione Piazzarola (45.40) e ottavo piazzamento per Porta Tufilla (66.40).

Le specialità

Ieri mattina la Tenzone Argentea aveva visto la specialità Piccola Squadra vinta da Rione de Brozzi, seguito da San Lazzaro e Sant’Emidio. Ecco i vincitori nella serata di sabato. Grande Squadra: San Lazzaro, Rione de Brozzi, Contesa Estense. Musici: San Lazzaro, Piazzarola, Rione de Brozzi. Singolo: Lano (San Lazzaro), Bianchi (Contrada della Corte di San Polo d’Enza), Latini (Alfieri del Cardinal Borghese). E ora tutti gli occhi saranno puntati sulla Quintana: prove al campo per i cavalieri in programma lunedì 1° agosto (aperte) e martedì 2 (chiuse). Entrambe le prove si terranno nel pomeriggio.

Nel frattempo domani alle ore 11 in Sala della Ragione di Palazzo Capitani verrà svelato come da tradizione, nel giorno di Sant’Anna, il Palio per Quintana della Giostra di agosto in onore del Patrono Sant’Emidio. Il prestigioso drappo sarà firmato da Leonardo Cemak. Artista di fama nazionale, di origini senigalliesi, nel suo curriculum si contano tantissime esperienze. Già illustratore di fiabe (“Alice nel paese delle meraviglie” e “Oltre lo specchio” sono due delle tante) e vignettista, fra i tanti, per l’Unità, Rinascita, Panorama, Linus, Comix e il Satyricon di Repubblica. Alle 18.30 la lettura del Bando.



Gli arcieri

Sempre domani alle 21 sarà il turno del Palio degli Arcieri al campo Squarcia. A partire da oggi invece torna il “Torneo dei Sestieri – Memorial Umberto Fattori”. In programma fino al 29 luglio avrà come palcoscenico i campi del Centro sportivo Piceno nel quartiere Tofare. Dall’ultima edizione si tiene anche il torneo per i ragazzi, in memoria di Paolo Volponi, tamburino rossoazzurro: da quest’anno le finali per i grandi e piccini si svolgeranno di sera. Previsti due gironi all’italiana composti da tre squadre: nel gruppo A ecco Porta Solestà, Porta Romana e Porta Tufilla, nel gruppo B invece Piazzarola, Sant’Emidio e Porta Maggiore.

I preliminari

Lunedì, mercoledì e giovedì si svolgeranno le partite preliminari: una alle ore 21 e la seconda alle 22. Ecco il programma. Lunedì 25: Porta Romana-Porta Solestà e Sant’Emidio-Porta Maggiore. Mercoledì 27: Piazzarola-Sant’Emidio e Porta Tufilla-Porta Solestà. Giovedì 28: Porta Romana-Porta Tufilla e Porta Maggiore-Piazzarola. Venerdì 29 invece spazio alle finali: alle 19,30 le terze classificate dei due gironi si contenderanno la “Cucchiara di legno”, mentre alle 22 andrà in scena la finalissima tra le due vincitrici dei raggruppamenti.