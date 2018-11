Una pedalata per ricordare l'avvocato morto in un incidente stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - In 126 hanno partecipato alla giornata dedicata a Osvaldo Tosti, il giovane avvocato di Ascoli morto la scorsa estate in un incidente stradale alla Piazzarola. Alla partenza don Andrea Tanchi ha ricordato Osvaldo Tosti e la sua grande passione in questa circostanza regalata alla sua memoria. Raccoglimento e una breve preghiera hanno anticipato la consegna della targa a Ottavio (fratello di Osvaldo) e di un omaggio floreale a Cristina, la fidanzata.