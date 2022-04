Mercatino antiquario, scuccetta e musei aperti, Ascoli abbraccia i primi turisti nel segno della tradizione

ASCOLI - I turisti tornano ad affacciarsi in città e Ascoli vuole accoglierli come si conviene. A cominciare dalle bancarelle del mercatino antiquario, edizione speciale, che si prolungherà fino a domani. Tra le iniziative collaterali spicca la tradizionale colazione di Pasqua, prevista per oggi, dalle 9 alle 12, nei Giardini di Palazzo Arengo. Si degusteranno i cibi tipici della mensa pasquale: pizza di formaggio, piconi, salame, frittata con le erbette, uova sode. I prodotti della colazione sono offerti da Gruppo Gabrielli.

A fare compagnia ai presenti i “Trallallero”, gruppo di musica popolare. Oggi e domani, torna l’appuntamento con “Ti racconto Ascoli”, visite guidate alla scoperta di Ascoli e la sua pietra con le guide dell’associazione Marche V Regio. Una passeggiata tra piazze, palazzi e chiese (partenze alle 10.30 e alle 15 davanti il centro informazioni turistiche di piazza Arringo; info: 347 6590764 o 393 9862023). Domani, invece, in piazza Arringo, dalle ore 10, si svolgerà la 32° edizione del Campionato mondiale di scuccetta, organizzato dall’infaticabile Nazzareno Migliori. È la sfida a chi rimane con l’uovo intatto. Il rucavatoi delle iscrizioni sarà interamente devoluto all’Aism.



L’accoglienza vede anche i musei in prima fila con le loro interessanti offerte. Il museo archeologico statale sarà aperto oggi nel pomeriggio e domani per l’intera giornata. Per quanto riguarda la rete dei musei civici, Pinacoteca e Forte Malatesta faranno orario continuato oggi e domani; la Galleria Licini mattina e pomeriggio (oggi e domani); il museo della ceramica orario 15-19 (oggi e domani). Chiusi per lavori i musei alla cartiera papale e il museo diocesano. Il Picenworld Museum dedicato al popolo dei Piceni è aperto oggi e domani dalle 15 alle 19 (ingresso libero). Picenworld Museum è un museo di ultima generazione con video, maxi touch screen ed altre innovative tecniche multimediali in realtà aumentata.



Resterà aperta nei fine settimana, una mostra di opere sacre nelle sale del museo della parrocchia di San Pietro Martire. L’esposizione sarà visibile comunque anche domani, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 (ingresso via Marucci). I«Abbiamo l’opportunità di esporre, tra le tante opere di pregio, una Via Crucis particolare, realizzata da Lino Mannocci, artista da poco scomparso, che ha vissuto in Inghilterra ma che ha avuto grande successo anche in Italia - spiega il parroco di San Pietro Martire, don Emidio Fattori. - È una Via Crucis particolare e moderna che ha un valore non solo dal punto di vista artistico ma anche spirituale e di impegno nei confronti di certi valori. Si è sempre parlato di Ascoli città della cultura: noi vogliamo dare il nostro contributo a favore degli ascolani e dei visitatori. Invito tutti a visitare questo museo che racchiude opere che possono costituire, per il tempo e lo spazio, un patrimonio da lasciare ai posteri. L’ingresso è libero, ma chi vuole può lasciare un’offerta per gratificare i giovani che prestano il loro servizio durante gli orari di apertura».



