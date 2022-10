ASCOLI - Nuovi parcheggi per residenti e autorizzati in arrivo nell’area esterna del Polo universitario nella zona dell’Annunziata, sopra via della Rimembranza. Dopo sopralluoghi, l’Arengo ha disposto – su input del sindaco Marco Fioravanti in raccordo con la comandante della polizia municipale, Patrizia Celani - una rimodulazione della sosta nell’area davanti agli immobili utilizzati da UniCam per razionalizzare gli spazi e creare un parcheggio da 27 posti a disposizione dei possessori di permesso per le Ztl cittadine, lasciando un’area con 28 stalli a disposizione dell’Università, 2 stalli per la sosta riservata a persone disabili e 8 per motocicli e ciclomotori.

Un’operazione, con relativa ordinanza, motivata con la necessità di recuperare ulteriori posti auto per residenti e autorizzati, salvaguardando quelli destinati da convenzione all’ateneo di Camerino, e soprattutto eliminando la sosta selvaggia lungo il tratto di collegamento tra via della Rimembranza e l’accesso all’auditorium Montevecchi che rischia anche di impedire l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.

Con una rimodulazione dell’utilizzo dell’area di sosta esterna al Polo universitario Sant’Angelo magno, l’Arengo ha deciso di recuperare, come detto, nuovi stalli per possessori di permesso per le zone a traffico limitato. E per attivare questa nuova soluzione si renderà necessario lo spostamento della sbarra automatica in direzione est, vicino alla prima aiuola verde. Si andrà, quindi, a creare un’area a parcheggio delimitata dalla sbarra che includerà 2 stalli di sosta per disabili, 28 stalli riservati ad UniCam e 8 stalli per motocicli e ciclomotori. Tra il cancello ovest e la sbarra automatica (una volta spostata) si andranno a creare 27 stalli di sosta riservati agli autorizzati e ai residenti delle Ztl 1,2 e 3 in possesso di specifico permesso.

Inoltre, si istituirà il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati della strada di accesso all’auditorium Montevecchi. In ogni caso, per permettere l’immediato utilizzo della riserva di sosta anche per gli autorizzati e residenti, UniCam dovrà mantenere la sbarra automatica alzata e disattivata, in attesa che venga aperto il cantiere per spostare la sbarra stessa e attiva e dei nuovi parcheggi.