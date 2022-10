Fa male i conti con l'altezza del sottopasso e disintegra il camion

ASCOLI - Ancora un incidente stradale nel sottopasso di via del Commercio in zona Castagneti ad Ascoli. Ancora una volta un camionista non ha fatto i conti con l’altezza del cavalcavia dove transitano i treni della linea ferroviaria Ascoli-Porto d’Ascoli ed è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ascolani. Il conducente del camion non ha riportato conseguenze fisiche nell’incidente.