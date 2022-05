Hip hop e rap, un'estate da ballare. Tra gli appuntamenti le attese Notti bianche in tutti i quartieri

ASCOLI - La bella stagione si preannuncia ricca di proposte di ogni tipo, spalmate in vari luoghi della città. Si inizia l’8 giugno, con il 23° Memorial Alessandro Troiani curato dall’Ail e diretto artisticamente da Dario “Dardust” Faini, quest’anno affiancato da Elisa e dall’attore Marco D’Amore.

Subito dopo sarà della quinta volta in città de “La Milanesiana”, il festival di Elisabetta Sgarbi che si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio, in questa edizione ricca di nomi altisonanti, a cominciare dall’attore Carlo Verdone che il 30 giugno sarà sul palcoscenico del teatro Ventidio Basso intento a dialogare con il critico cinematografico Paolo Mereghetti, per proseguire con il cronista di Sky Federico Buffa che il 1 luglio ricorderà della vittoria dell’Italia a Spagna ‘82, preceduto da un dialogo di Maurizio Crosetti con Dino Zoff, capitano della squadra campione del mondo e finire con il cantautore Ermal Meta, che sarà al centro di un recital dal vivo sempre sotto i riflettori del “Massimo” ascolano la sera del 2 luglio.



Nutrito il cartellone delle “Notti Bianche”, a cui stavolta – oltre alle rodate location del passato - verrà aggiunta per la prima volta la tappa di Borgo Solestà, fissata per il 25 giugno per allargare il senso di festa popolare così auspicato dal sindaco Marco Fioravanti. Oltre all’iniziativa più importante delle varie kermesse estive, vale a dire la Notte dei Desideri, che anche quest’anno il 10 agosto sarà presente in alcuni punti del centro storico, con Fred Di Palma quale atteso ospite in piazza del Popolo, nell’arco dell’estate 2022 faranno bella mostra di sé la Notte Immacolata fissata per il 22 luglio e la notte di Monticelli, attesa per la sera del 27 agosto. Piazza del Popolo sarà la sede anche del grande happening internazionale affidato ad un autentico mago della consolle, l’ascolano Asco DeeJay, al secolo Alessandro Xiueref, che il 30 luglio sarà al centro della musica affiancato da numerose guest star. Ad agosto non mancheranno le sette note colte, con l’allestimento lirico del Macbeth di Verdi con la firma prestigiosa di Pierluigi Pizzi, mentre per il pop sarà la volta dell’Ascoli Summer Festival, rassegna dominata da autentici idoli delle nuove generazioni, dall’11 al 13 agosto. Aprirà Ghali, poi si esibiranno Ariete e Brunori Sas.



Alla fine del mese di agosto tornerà anche “Cinema sotto le stelle”, otto film tra quelli di maggior incasso della stagione che sta per concludersi, in una location all’aperto ancora da definire. Infine, il teatro Romano sarà di nuovo scenario della rassegna del Tau, con tre spettacoli ispirati ai testi allestiti in collaborazione con l’Amat. Infine, il 20 e il 21 agosto i migliori nomi emergenti dell’hip hop e del rap saranno di scena in piazza Ventidio Basso, a battersi in una kermesse che sarà presentata dall’ugola ascolana Giorgia Fiori, lanciatissima dopo il successo ottenuto di recente nella manifestazione “Area Sanremo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA