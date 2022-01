Si sente male e muore mentre depone fiori al cimitero, la vittima è una donna di 72 anni

ASCOLI - Dramma questo pomeriggio al cimitero di Borgo Solestà di Ascoli dove una donna di 72 anni ha perso la vita probabilmente stroncata da un malore. la donna si era recata al campo santo per portare fuori sulla tomba di alcuni cari quando improvvisamente si è accasciata al suolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni ma purtroppo non hanno potuto che constatarne il decesso. vani i tentativi di rianimarla. La salma è stata quindi trasferita all'obitorio dell'ospedale Mazzoni in attesa dei funerali.

