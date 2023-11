ASCOLI - Collaudo degli impianti già effettuato, nuovo battipista operativo, tariffe in linea con l’anno scorso. Monte Piselli è pronta a partire. Neve permettendo.





«Ancora il discorso è un po’ prematuro. Auspichiamo l’arrivo di più freddo per iniziare – spiega il gestore Dario D’Agostino di Remigio Group -. La struttura è a posto, il Cotuge ha acquistato un nuovo mezzo che ci consentirà di costipare il terreno in modo migliore rispetto al passato. Le tariffe? Saranno presentate tra pochi giorni, abbiamo da poco siglato i contratti. I prezzi saranno in linea con quelli dell’anno scorso».



Nel programma sono anche previste diverse convenzioni con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco di Ascoli e Teramo, l’Aci, il Cai Val Vibrata Monti Gemelli. Sulla medesima lunghezza d’onda Enzo Lori. «Siamo pronti. E in attesa della neve».

Stazione operativa



Il presidente del cda del Cotuge scatta l’attuale fotografia. «Abbiamo impiegato tutte le forze per rendere la stazione operativa, attraverso l’acquisto di un nuovo battipista, delle reti di protezione per la sicurezza – aggiunge Lori -. Inoltre abbiamo adeguato le strutture ricettive con piano antincendio, riscaldamento, stazione meteo, webcam, cisterne e serbatoi a norma. Durante questi quattro anni il gestore Remigio Group ha svolto un ottimo lavoro, manutenendo tutti gli strumenti per poter rendere fruibile la stazione: al titolare Dario D’Agostino va il mio ringraziamento».

Prossimi mesi fondamentali





I prossimi mesi saranno fondamentali per Monte Piselli. Nel frattempo è stata fatta nei termini la richiesta di estensione della vita tecnica della seggiovia (oltre il 30 aprile), scongiurando una possibile chiusura nel 2024. Tra dicembre e gennaio c’è la presentazione del bilancio del Cotuge e si dovrà decidere sul domani. Ad agosto scadrà il contratto con Remigio Group. E sullo sfondo c’è l’impegno più importante: il nuovo impianto di risalita fino a Monte Piselli e il piano complessivo di riqualificazione, dopo l’approvazione di qualche mese fa, del documento di indirizzo della progettazione. Ci sono 12 milioni di euro per la grande opera, trasformare Monte Piselli e realizzare un sogno di una stazione fruibile tutto l’anno.