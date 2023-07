ASCOLI -Un venticinquenne ascolano è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette dopo che alla guida del suo monopattino è andato a sbattere con un’automobile riportando la peggio. L’incidente si è verificato poco prima delle 16 nel quartiere di Borgo Solestà quando, per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Ascoli, il giovane, che stava percorrendo viale Marcello Federici, giunto all’altezza dell’incrocio con via Galliano, si è scontrato con una Alfa Romeo 147.

L’urto è stato violentissimo ed il venticinquenne, a seguito dello scontro, è finito sul cofano della vettura andando a sbattere violentemente sul parabrezza prima di ricadere pesantemente sull’asfalto.



Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza con il personale sanitario a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure al giovane ferito. Constatate le sue condizioni e tenuto conto anche della dinamica dell’incidente, il medico ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato, il ferito è stato trasportato a bordo dell’ambulanza e trasferito presso la elisuperficie della sala operativa integrata della protezione civile di Pennile di Sotto dove nel frattempo era atterrato Icaro. Dopo aver caricato a bordo il venticinquenne, l’elicottero è ripartito alla volta del nosocomio anconetano.

Il codice rosso





Qui il venticinquenne, giunto appunto in codice rosso, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che avrebbero rivelato importanti traumi su tutto il corpo. Le sue condizioni vengono costantemente monitorate da medici e sanitari dell’ospedale che seguono l’evolversi del quadro clinico. Si è trattato di un pauroso incidente in cui il giovane che era alla guida del monopattino ha riportato la peggio per il forte impatto che ha avuto contro la carrozzeria del veicolo andando poi a sbattere violentemente contro il parabrezza. Un incidente che riaccende la discussione sulla pericolosità dei monopattini e sulle nuove norme allo studio del governo per garantire maggiore sicurezza sulle strade.