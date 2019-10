Muore a 41 anni istruttore di guida e ​grande tifoso dell'Ascoli calcio

LEGGI ANCHE:

ASCOLI - Ha perso la partita più importante. Quella contro la malattia che non gli ha lasciato scampo. È morto a soli 41 anni,, molto conosciuto nel popoloso quartiere di Porta Maggiore di Ascoli per aver consentito a generazioni di giovani di conseguire la patente di guida. Era lui, infatti, uno degli istruttori di una delle scuole guida cittadine e viene ricordato come un insegnante molto disponibile con i suoi allievi. Sono stati proprio alcuni di loro che ieri mattina, non appena la notizia della prematura scomparsa di Mauro si è saputa in città, hanno voluto lasciare un ricordo commosso pubblicando post sui social network. A piangere la sua scomparsa di "" - così lo chiamavano simpaticamente i suoi amici - sono anche i tanti tifosi dell’Ascoli con i quali condivideva la passione per i colori bianconeri. I funerali di Mauro si terranno questa mattina alle ore 10,30 nella chiesa dei Santi Simone e Giuda a Monticelli.