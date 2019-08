La donna che lo aiuta nelle faccende domestiche lo trova morto in camera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un uomo di 71 anni residente in via Oberdan a Porta Romana ad Ascoli e che viveva da solo in casa è stato ritrovato morto. A dare l’allarme è stata una donna che lo aiutava nelle faccende domestiche che lo ha scoperto esanime nella camera da letto probabilmente a seguito di un malore fatale avvenuto molto prima. Quando sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari oramai non c’era più nulla da fare poichè il decesso probabilmente risale a molte ore prima. Nell’appartamento in via Oberdan a Porta Romana sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.