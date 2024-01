ASCOLI Avvocatura ascolana in lutto. È prematuramente scomparsa all’età di 51 anni, l’avvocata Daniela Carbone, esperta in diritto del lavoro e tesoriere del consiglio provinciale dell’Ordine degli avvocati di Ascoli. Da qualche tempo, Daniela combatteva la sua personalissima battaglia contro una grave malattia ma nulla lasciava presagire il precipitare della situazione in pochissimo tempo fino alla tragedia che si è consumata la notte scorsa.

La malattia

Aveva affrontato quell’ospite indesiderato con la tenacia e la forza che la contraddistinguevano, con la convinzione di riuscire a sconfiggere la malattia. Non ha mai lasciato trasparire un momento di debolezza o di stanchezza ed ha sempre affrontato le cure senza esitazione. Giuslavorista molto apprezzata e stimata, Daniela Carbone ha svolto incarichi di docenza, in tema di contenzioso dinanzi la Corte dei conti, nei corsi di formazione per dipendenti pubblici organizzati dalla facoltà di giurisprudenza dell’università di Macerata.

Autrice di numerose pubblicazioni e articoli sul lavoro e su riviste giuridiche nazionali e locali, era divenuta negli anni un punto di riferimento all’interno di associazioni specialistiche di settore come l’Agi, Associazione giuslavoristi italiani, e del Centro studi Domenico Napolitano. Significativo anche il suo impegno nel sociale: da socia del Soroptimist di Ascoli aveva portato avanti importanti campagne di sensibilizzazione e contribuito fattivamente all’attività del club.

La notizia della sua prematura scomparsa ha destato profondo sconcerto tra i suoi colleghi, con i quali aveva scambiato opinioni e messaggi fino a due giorni fa, gli amici, increduli della tragedia che si è consumata, e quanti l’hanno conosciuta e stimata per le sue doti umane e professionali. Il consiglio provinciale dell’Ordine degli avvocati, con in testa il presidente Marco Travaglini, ha voluto ricordare Daniela sui social: «Ciao Dan, il tuo meraviglioso sorriso lo porteremo sempre con noi». In tanti si sono recati alla camera ardente che dal pomeriggio di ieri è stata allestita nella Casa funeraria Damiani in via dell’Aspo per partecipare al dolore dei figli Sofia e Leonardo e dei genitori Maria Pia e Leonardo, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Ascoli. I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 11,30 in Duomo.