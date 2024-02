ASCOLI - Saranno gli alunni dell’Infanzia e Primaria di Monticelli e gli studenti della Media Cantalamessa i prossimi a trasferirsi, nell’ambito del cronoprogramma per la messa in sicurezza sismica per le scuole comunali, per consentire da ottobre l’avvio dei cantieri di adeguamento sismico dei due plessi. Si tratta di altri due interventi pianificati che l’Arengo ha deciso di far partire in coincidenza con l’inizio del prossimo anno scolastico.

Per la precisione, l’affidamento dei lavori è previsto – come risulta anche dal nuovo piano economico gestionale dell’ente - per settembre con l’apertura dei cantieri nel mese successivo. Nel frattempo, l’amministrazione comunale si sta anche muovendo per informatizzare tutti i servizi per gli studenti, includendo anche le cedole librarie per la gratuità dei testi scolastici al fianco dei servizi di mensa, trasporto scolastico e asili nido. Un modo per ottimizzare la gestione ed evitare anche di far accumulare crediti, per mancati pagamenti, come avvenuto diversi anni fa.

I nuovi cantieri

Nella pianificazione degli interventi di messa in sicurezza delle sedi scolastiche che il sindaco Marco Fioravanti ha messo a punto con il coinvolgimento dell’assessore all’istruzione Donatella Ferretti e con il coordinamento tecnico del dirigente Ugo Galanti, si è definita la procedura per aprire dal prossimo anno scolastico i due cantieri alla scuola per l’infanzia e primaria Don Giussani e alla Media Cantalamessa a Campo Parignano. Si tratta di due edifici scolastici inseriti tra quelli che rientrano nell’ambito dell’ordinanza speciale “Ascoli” per la ricostruzione. In entrambi i casi si dovrà procedere con interventi di adeguamento sismico finanziati rispettivamente per 4,5 e 3,2 milioni di euro. Chiaramente, al fine di poter avviare i lavori e, allo stesso tempo, garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per il prossimo anno, l’Arengo prevede il trasferimento degli alunni nelle soluzioni temporanee individuate. Nello specifico, gli alunni e i docenti della Primaria Don Giussani si trasferiranno negli spazi che saranno disponibili all’interno della struttura della scuola media in via degli Iris, sempre nel quartiere di Monticelli. Per quanto riguarda, invece, il trasferimento degli studenti della Cantalamessa, si utilizzeranno locali all’interno del plesso della media Ceci, a Borgo Solestà, quindi nell’ambito dello stesso Isc. La procedura per i due interventi sarà più veloce, considerando che gli interventi rientrano tra quelli della normativa speciale prevista dall’ordinanza “Ascoli”.

I servizi scolastici

L’avvio del nuovo anno scolastico porterà una novità – in realtà dal prossimo mese di luglio – anche sul fronte dei servizi per gli studenti e le loro famiglie. In tale direzione, infatti, l’Arengo ha deciso di attivare un modulo applicativo digitale, quindi con accesso online per gli utenti, anche per quanto riguarda le cedole librarie oltreché per trasporto scolastico, mense e asili nido. Cedole che, attualmente, vengono ogni anno predisposte dall’ufficio comunale competente e consegnate alle scuole primarie (in totale oltre duemila) in formato cartaceo, in relazione alle quali viene poi svolta l’attività amministrativa con liquidazione di spesa in favore delle cartolibrerie dove si servono le famiglie previ controlli. Il passo avanti, ora, consisterà nell’attivazione, da luglio, del modulo digitale anche la gestione di questo servizio scolastico, con un miglioramento in termini di controllo dei costi e qualitativo.