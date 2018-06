Ladri in azione, colpo fallito ma i proprietari dell'abitazione non possono rincasare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Non si placa l’ondata di furti negli appartamenti della città. Nella sola giornata di mercoledì i ladri sono entrati in azione per ben tre volte in altrettante abitazioni ascolane. L’inaspettata visita è toccata ad una famiglia del quartiere Tofare che è stata derubata di soldi, oro e oggetti di valore. I ladri, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, si sono intrufolati all’interno dell’appartamento ed hanno portato via tutto.Un colpo messo a segno con le stesse modalità si è verificato sempre a Porta Maggiore con moglie e marito che al loro ritorno a casa hanno trovato l’amara sorpresa e l’abitazione messa a soqquadro dai ladri alla ricerca del bottino. Malintenzionati che non sono fortunatamente riusciti nel loro intento in un appartamento della Piazzarola. Nel pomeriggio quando la padrona di casa è tornata dall’ufficio si è accorta che la serratura della propria abitazione era stata manomessa. Ma i ladri non erano riusciti ad aprirla e, evidentemente, dopo alcuni tentativi hanno desistito e se la sono data a gambe. Purtroppo, però, i danni che hanno provocato non hanno consentito ai padroni di casa di rincasare. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire ad aprire il portoncino d’ingresso.