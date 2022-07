ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti questa mattina alle ore 6:30 circa per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture lungo la SS 4 via Salaria inferiore. La squadra dei vigili ha liberato i due conducenti e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche il 118 per soccorrere i feriti e la Polizia per i rilievi di rito.