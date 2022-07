Scivola alla Scalaccia e si ferisce, trasportata in barca in spiaggia al Passetto

ANCONA - Doppio soccorso della Croce Gialla ieri in zona Passetto. Due donne sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale regionale di torrette: la prima per un malore, la seconda per una caduta accidentale. Un intervento è stato richiesto nella pineta del Passetto: una donna di 49 anni è stata colta da malore e chi stava con lei ha chiamato i soccorsi. La signora è stata stabilizzata e trasportata in ospedale per accertamenti.

Donna soccorsa in spiaggia

Poco dopo una donna di 55 anni che stava camminando in zona Scalaccia del Passetto ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è caduta ferendosi ad una gamba. Dolorante, non riusciva più a camminare tanto che è stata fatta salire su una barca e portata alla spiaggia del Passetto mentre venivano allertati i soccorsi. Sul posto l'ambulanza della Croce Gialla che l'ha portata in ospedale per accertamenti dopo la brutta caduta.