ASCOLI - Nella notte tra il 3 e il 4 marzo, intorno alle ore 23.30, una persona, alla guida di un suv, ha perso il controllo del mezzo ed ha sfondato la balaustra del ponte di Rozzi, nei pressi dello stadio Del Duca, rischiando di precipitare nel fiume Tronto. Una pattuglia della polizia locale, transitando da quelle parti, a seguito della segnalazione effettuata da qualche cittadino, ha notato il danno al parapetto in ferro, dalla parte est del ponte.

Alcuni dei giunti erano stati letteralmente piegati e c’è mancato davvero poco che la vetture finisse di sotto. Nessuna traccia, tuttavia, né del guidatore del suv né del mezzo stesso che evidentemente era stato in qualche modo rimosso. Rimanevano, tuttavia, in maniera inequivocabile i segni dell’urto.



Gli agenti della polizia locale che sono intervenuti, hanno quindi provveduto ad eseguire i rilievi di rito per cercare di comprendere la dinamica dell’incidente. Successivamente, grazie anche alle testimonianze dirette che sono riusciti a raccogliere e soprattutto dopo aver visionato il sistema di videosorveglianza presente nella zona, la Municipale è riuscita ad identificare l'automobilista, il quale avrebbe poi ammesso le proprie responsabilità riguardo all’incidente. La polizia locale fa sapere che oltre a subire le sanzioni previste per l’omesso controllo del veicolo e per il danneggiamento di pertinenza stradale, il trasgressore verrà sottoposto alla revisione della patente di guida e sarà costretto a risarcire i danni arrecati al patrimonio pubblico.