ASCOLI - Potrebbe essere stata una caduta accidentale causare il decesso di Agostino Manfroni, pensionato di 85 anni, trovato privo di vita venerdì notte nel suo orto nella frazione di Case da sole molto distante da Lisciano. L’anziano era solito recarsi quotidianamente sul suo terreno per dedicarsi alla coltura di verdura e ortaggi.

La scomparsa

I suoi familiari hanno iniziato a preoccuparsi quando, venerdì sera, l’anziano non è tornato a casa. A quel punto è stato lanciato l’allarme e sono iniziate le ricerche. Una pattuglia dei carabinieri di Ascoli ha raggiunto Case da sole per controllare se Agostino fosse andato a coltivare l’orto che si trova a circa una ventina di metri sotto il livello stradale. Una volta sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato l’anziano esanime in fondo alla scalinata. Immediatamente sono stati richiesti i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’ottantacinquenne. Per poter recuperare il corpo senza del pensionato si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco.

Il recupero

Sono stati loro che, utilizzando tecniche speleo alpino fluviali, attraverso l’utilizzo di corde hanno recuperato il corpo senza vita di Agostino Manfroni. Tra le ipotesi sulle cause del decesso c’è quella che l’anziano possa essere scivolato sulle scale e la conseguente caduta potrebbe essere risultata fatale. Non si esclude neppure la possibilità che l’ottantacinquenne possa aver accusato un malore per poi scivolare sulle scale. La salma è stata quindi restituita ai suoi familiari che hanno così potuto organizzare le esequie. In tanti, appena appresa la notizia, si sono recati alla camera ardente che è stata allestita alla Casa funeraria Damiani in via dell’Aspo e partecipare al dolore della moglie Lucia, delle figlie Monia e Daniela e dei loro familiari. I funerali di Agostino Manfroni si svolgeranno domani alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolata di Maria a Porta Maggiore.