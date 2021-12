Giochi da tavolo per Natale: il Covid può far saltare tutto. Ecco le iniziative a rischio e le riflessioni per Capodanno

ASCOLI - L’ingresso ufficiale della città nell’atmosfera natalizia è rimandato a mercoledì prossimo, 8 dicembre. L’apertura del villaggio di piazza Arringo, con pista di pattinaggio e mercatino, prevista per oggi, è stata rinviata perché a causa dei tempi stretti non si è riusciti a completare l’allestimento. Tutto, quindi, è rimandato al giorno dell’Immacolata, quando parallelamente è prevista l’accensione delle luminarie in alcune delle principali zone del centro. E si potrà, quindi, pattinare sul ghiaccio e visitare le bancarelle del mercatino natalizio.



Nel frattempo, a Palazzo Arengo si sta definendo la scelta per festeggiare, il 31 dicembre, l’arrivo del 2022 con musica e brindisi in piazza del Popolo, dopo lo stop dello scorso anno. Ma proprio nell’ultima seduta del consiglio comunale il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato come si stia prendendo tempo per capire meglio lo scenario che si prospetterà nei prossimi giorni sul fronte della pandemia. Così come si sta ragionando, allo stesso modo, per definire, sempre pandemia permettendo, i dettagli di altre iniziative quali, ad esempio, quella relativa a quattro appuntamenti (proposti da una società specializzata) imperniati su giochi di strada (da puzzle a costruzioni, domino e altri giochi da tavolo) in altrettante zone della città per coinvolgere le famiglie e che l’assessore agli eventi Monia Vallesi ha sottoposto all’approvazione della giunta. Iniziativa che si è pensato di calendarizzare proprio durante le festività natalizie, tenendo conto dei protocolli Covid.



Con il taglio del nastro del villaggio natalizio, si aprirà il programma di avvicinamento alle festività. Ed in questo senso, oltre al ritorno della pista di pattinaggio, del mercatino e del grande abete in piazza Arringo, l’organizzazione del villaggio stesso è chiamata a realizzare sette mini-eventi attrattivi tra cui la tradizionale festa per l’Epifania in piazza del Popolo il 6 gennaio. Sempre l’8 dicembre, si accenderanno le luminarie in centro previste in piazza del Popolo, piazza Arringo, piazza Sant’Agostino, piazza Ventidio Basso, chiostro San Francesco e largo Crivelli. Mentre il 19 dicembre tornerà la tradizionale Fiera di natale.

In questi giorni, inoltre, l’Arengo prenderà una decisione definitiva riguardo i festeggiamenti di Capodanno in piazza del Popolo per celebrare l’arrivo del 2022. In questo senso, come confermato dal sindaco Fioravanti, ci si è già mossi su più fronti e ora servirà qualche ulteriore giorno per sciogliere il nodo sulla base anche dello scenario pandemico previsto per le prossime settimane. Inoltre, come detto, sempre per il filone degli eventi, si tratta anche di definire eventuali date e zone (per una estensione di 500 metri quadrati ciascuna) per coinvolgere le famiglie con giochi di strada e da tavolo che spazieranno dal puzzle alle costruzioni e altri giochi ancora, con l’obiettivo di coinvolgere adulti e bambini.



Anche sul fronte della sosta, in attuazione della nuova rimodulazione, a partire dal 15 dicembre e fino al 6 gennaio scatterà la riduzione del 50% delle tariffe su tutti gli spazi blu del centro (esclusi quelli per la lunga sosta). Un ulteriore incentivo, dunque, a frequentare la zona nevralgica della città. Per quanto riguarda, invece, i mercati ambulanti, mercoledì 8 dicembre, sono stati previsti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità. In via Ceci, via Recanati, via D’Ancaria e via Fabriano (per il tratto compreso da via Recanati a via Cingoli) è prevista l’interdizione della circolazione stradale con divieto di sosta. Interdizione anche su via Tolentino.

