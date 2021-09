Morte di una bimba di 16 mesi all'ospedale, la Cassazione annulla l'assoluzione dei medici

ASCOLI - Annullata dalla Cassazione la sentenza di assoluzione della corte d’appello di Ancona dei due medici dell’ospedale Mazzoni accusati di omicidio colposo per la morte di Francesca Sophia Marcozzi, la bimba di 16 mesi deceduta per un volvolo intestinale il 30 giugno 2012. I giudici della Suprema corte hanno rinviato gli atti ad un’altra corte d’appello che potrà ora agire solo in sede civile in quanto i reati penali contestati ai medici si sono nel frattempo prescritti. Francesca Sophia Marcozzi morì all’ospedale Mazzoni a causa di un volvolo intestinale. I genitori dopo un primo passaggio alla guardia medica di Sant’Egidio alla Vibrata, la mattina seguente decisero di ricoverarla all’ospedale Mazzoni. Ma le condizioni di Francesca Sophia peggiorarono ed il giorno successivo sopraggiunsero delle complicazioni che le procurarono due arresti cardiaci a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

