ASCOLI - Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, a capo di un fondo da 60 miliardi di dollari investe nel Piceno. Reaxing, azienda di Campolungo con una trentina di dipendenti, ha infatti concluso un accordo di rafforzamento della compagine sociale con l’ingresso al 40% per aumento del proprio capitale sociale di operatori industriali di livello internazionale (attraverso i propri veicoli di investimento).



Gli investitori



Gli investitori sono: Nasser Al-Khelaïfi proprietario di Legacy Investments e presidente del fondo sovrano Qatar Investment, presidente del Paris Saint Germain; Paul McGrath azionista di Picht International; Andrea Radrizzani proprietario di Aser e presidente della Sampdoria. Si tratta di investitori di livello internazionale fortemente attivi nel segmento luxury, sport e media. L’obiettivo dell’investimento è quello sviluppare fortemente l’esclusivo progetto Reaxing per creare il più importante operatore del mondo, nel segmento dell’active aging della riabilitazione neuromotoria e neuro cognitiva nonché della performance sportiva. L’operazione è stata già perfezionata con un primo aumento di capitale di cinque milioni di euro, al quale seguiranno altre iniezioni di liquidità.



Juve, Milan e Psg



L’interesse degli investitori internazionali è scaturito a seguito dell’adozione della tecnologia Reaxing, nel miglioramento delle prestazioni e nella prevenzione e recupero dagli infortuni, da parte di campioni di ogni disciplina in più parti del mondo: squadre di calcio del calibro di Paris Saint-Germain, Milan, Juventus, Ajax e Liverpool, comitati olimpici (Cina, ad esempio) e federazioni sportive che vanno dalla pallavolo al rugby, centri di High Performance Training come il Med-Ex Ferrari di Maranello o la Mouratoglou Tennis Academy in Costa Azzurra, istituti di fisioterapia e riabilitazione diffusi da New York a Dubai, oltre a notissime catene internazionali di health club come Virgin Active e Sports World.



L’azionista ascolano



«Abbiamo creato una linea di prodotti tecnologicamente avanzati e dal design di puro stile italiano, apprezzata dai migliori team sportivi, da atleti d’élite e dalle tantissime persone che fanno dell’attività fisica un motivo di benessere, per una vita più lunga e più sana - ha sottolineatol’ascolano Romolo Angellotti, ceo di Reaxing - Siamo orgogliosi del fatto che, tra le migliori aziende al mondo del nostro settore, partner di tale prestigio abbiano scelto noi per affiancarci in un progetto di espansione globale che metta il risultato delle nostre ricerche a servizio di quante più persone possibili».