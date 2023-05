ASCOLI - È stata presentata l’edizione 2023 della “Settimana della famiglia”, il programma di appuntamenti voluti dall’amministrazione comunale che ogni anno nel mese di maggio coinvolge l’intera comunità ascolana. Si tratta di una iniziativa che è stata realizzata per la prima volta nel 2010 e che quest’anno tornerà ad occupare la vita cittadina con eventi di ogni tipo: tra momenti ludici, convegni, recite teatrali, concerti, approfondimenti con esperti, presentazioni di libri, confronti, passeggiate e gare sportive.

APPROFONDIMENTI

La “Settimana della Famiglia” di quest’anno vuol essere ancora una volta un’occasione di festa e di incontro, ma vuole rappresentare anche un’opportunità per riflettere ed approfondire varie tematiche importanti, allo scopo di individuare interventi, strategie e soluzioni sempre più adeguate al tema. Stavolta si svolgerà dal 20 al 28 maggio e presenterà circa una cinquantina di eventi di ogni genere per incontrarsi, discutere, riflettere sul ruolo della famiglia nella nuova società e sulle nuove sfide nell’ambito delle politiche sociali. La rassegna è stata anticipata nei giorni scorsi dalla presentazione di un libro scritto dal ministro Eugenia Roccella per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, durante il quale la rappresentante del governo ha sottolineato i suoi interventi per contrastare il decremento demografico in Italia, certa che nei confronti della famiglia e della natalità ci sia bisogno di un grande sforzo collettivo.



L’imminente “Settimana della Famiglia”, promossa dall’assessorato ai servizi sociali guidato da Massimiliano Brugni avrà come titolo “Pronti alle nuove sfide” e proporrà tante occasioni di incontro durante i giorni della kermesse. In particolare, il 22 maggio, ad esempio, è prevista una passeggiata in centro storico per i bambini dell’asilo insieme ai loro genitori, mentre il giorno successivo verrà promosso un picnic insieme ai nonni. Il cartellone si aprirà sabato 20 maggio, giornata che vedrà tra gli incontri il “Mamma Day” all’Uteap con il convegno pomeridiano sulle casalinghe, per proseguire la mattina di domenica 21 maggio con vari appuntamenti a Colle San Marco, tra passeggiate e pulizia dei prati e delle aree verdi del pianoro sopra la città. Nel pomeriggio di lunedì 22 maggio è previsto all’auditorium Neroni della Fondazione Carisap un susseguirsi di sketch teatrali ad opera di anziani, così come il giorno dopo, alle ore 10, rappresentanti della terza età, all’asilo Zero Tre, indosseranno i panni di valenti nonni giardinieri. La rassegna “Settimana della Famiglia” proseguirà il 24 maggio, giornata che si aprirà al cineteatro Piceno con presentazione del libro di Padre Carmelo di Giovanni “Quando per il minore la pena diventa opportunità”, mentre alle ore 10 all’Asilo Nido Scarabocchio si terrà l’incontro con i nonni pittori. Giovedì 25 maggio in mattinata avrà luogo la realizzazione del telaio per gli ipo-vedenti e non vedenti alla Loggia dei Mercanti; venerdì 26 maggio alle ore 16 è attesa la merenda da realizzare presso il Parco di Monticelli.



La manifestazione andrà avanti sino a sabato 27 maggio, data che tra l’altro presenterà una serie di momenti per i bambini e per le loro famiglie, tra la visita gratuita al museo della ceramica, i giochi con i gonfiabili al chiostro di San Francesco e il piccolo circo presso il Centro sinfonia. Tra gli eventi finali spicca, domenica 28 maggio alle ore 16, presso il chiostro di San Francesco la festa dei popoli con il banchetto multietnico. La manifestazione riproporrà anche l’attesa rassegna “Teatrando”, che offrirà spettacoli su tematiche sociali in varie location della città.