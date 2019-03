Ettari di bosco in fiamme: il Canadair si rifornisce d'acqua al lago di Gerosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli sono impegnati da qualche ora per combattere un incendio boschivo nella zona di Colonnata. Le squadre sono riuscite a fermare il fronte terrestre delle fiamme che interessano circa due ettari di bosco, ma, per colpire il fulcro dell’incendio nella zona impervia, è in azione anche un Canadair. L’aereo, partito da Fiumicino, si rifornisce d’acqua nel vicino lago di Gerosa.