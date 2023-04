ASCOLI - Emidio Matteucci compie oggi 100 anni. Nato a Venarotta il 26 aprile del 1923, vive ad Ascoli dal 1962 nel quartiere di Porta Cappuccina. Oggi, Emidio sarà festeggiato dalla figlia Domenica, i nipoti Giorgio con la moglie Loredana e Marco con la moglie Cinzia e l’adorata pronipote Susanna. Presto, si terrà una grande festa con parenti ed amici.

Emidio, a 18 anni, ha partecipato alla Seconda guerra mondiale. Tornato a Venarotta, dopo 4 anni ha conosciuto e sposato Livia Galié, sua compaesana, deceduta nel 2016. Si è poi trasferito in Belgio, lavorando nelle miniere di carbone per 8 anni; quindi in Svizzera per un’impresa che si occupava di realizzare gallerie stradali. Ritornato ad Ascoli, ha lavorato come messo comunale fino alla pensione.

Grande tifoso dell'Ascoli

Emidio è un uomo buono, altruista, simpatico ma soprattutto saggio tanto che ancora oggi la sua famiglia apprezza i suoi consigli. Segue in tv l’Ascoli Calcio, la sua squadra del cuore, e tifa per il sestiere di Porta Solestà. L’auspicio è che il suo ottimismo sia di ispirazione per tutti.