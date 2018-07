Botte alla donna incinta: il compagno arrestato nega tutte le accuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ha respinto tutte le accuse il 29enne ascolano arrestato nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile per aver segregato, picchiato e procurato lesioni ad una donna incinta.L’uomo è stato interrogato nel carcere di Marino del Tronto dal gip del tribunale di Ascoli Piceno Annalisa Giusti. Si è difeso negando di non aver mai usato violenza contro la donna o di averla rinchiusa in casa per alcune ore. Ha anzi dichiarato di essere lui vittima della donna, con la quale la relazione si è interrotta da qualche tempo, ma che lei - a suo dire - voleva riprendere. Un contesto particolare, anche alla luce del fatto che nel frattempo la donna ha dato alla luce un bambino che l’uomo non avrebbe riconosciuto come suo. L’avvocato difensore si riserva di presentare, a breve richiesta, di scarcerazione per il suo assistito o quantomeno di arresti domiciliari. Nel frattempo resta detenuto in carcere.