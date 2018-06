Branco di lupi sbrana 14 pecore all'interno di un allevamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ennesimo attacco di lupi con 14 pecore sbranate e altre 26 capi dispersi. È successo a Poggio di Bretta, nell'allevamento di Antonio Ricciotti e Giovanna Vitacchi. Attorno alle 5.30 Ricciotti si è recato in azienda per mungere le pecore quando si è accorto che le recinzioni erano rotte. Successivamente ha trovato, a poca distanza, gli animali morti. Una situazione divenuta insostenibile anche perché gli indennizzi agli allevatori sono fermi da anni. Al momento si stanno pagando alcuni acconti per danni del 2011. Per Ricciotti è il terzo attacco subito dall'inizio dell'anno. "Per altro gli indennizzi non riescono mai a bilanciare il danno subito che non è solo la morte dell'animale ma riguarda anche la mancata nascita di agnelli e la produzione di latte" commentano Armando Marconi e Alessandro Visotti, presidente e direttore di Coldiretti Ascoli Fermo