Ascoli, alberi pericolosi vicino al ponte: intervengono i pompieri per la rimozione. Ripristinato il corretto deflusso

ASCOLI PICENO- I Vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti oggi (3 maggio) introno alle 9.45 per rimuovere alcuni alberi pericolanti depositati dal torrente Castellano vicino del ponte in via Porta Torricella.

L'intervento

La squadra di pompieri intervenuta dalla centrale ha rimosso gli ostacoli depositati a ridosso delle pile del ponte, attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche speleo alpino fluviali (denominate SAF), ripristinando il corretto deflusso delle acque.