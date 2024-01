ANCARANO ArcelorMittal, la potente industria mondiale, che opera nel settore dell'acciaio, ha messo gli occhi sulla Italpannelli, con sede ad Ancarano, sulla strada provinciale Bonifica, ai confini con Ascoli, azienda leader nella produzione di un’ampia gamma di pannelli sandwich isolanti in poliuretano espanso rigido e lana di roccia per i settori freddo, industriale, commerciale, residenziale e zootecnico.

La trattativa

ArcelorMittal gestisce anche l’impianto l’ex Ilva di Taranto al centro da anni di una complicata vertenza sindacale, ma in questo caso acquisirebbe la Italpannelli con una divisione apposita del gruppo. Italpannelli è un’azienda in ottima salute, nata nel 1991 per la produzione in continuo dei pannelli sandwich isolanti, residenziale e zootecnico, ereditando da Tecniso tutta l’esperienza nella realizzazione di celle frigo e strutture prefabbricate. Vanta due stabilimenti produttivi: uno ad Ancarano, in provincia di Teramo e l’altro in Spagna ( Italpannelli Iberica). Secondo rumors c’è stata già una richiesta di informazioni per la cessione del sito ancaranese che sarebbe a buon punto ma mancherebbero ancora alcuni dettagli importanti da definire. Ignota, al momento, l’entità economica dell’operazione ma si parla di un importo a nove cifre. L’Autorità del garante della concorrenza e del mercato ha aperto l’istruttoria. La Italpannelli ha 150.000 metri quadrati di magazzino e 10 milioni di metri quadrati di pannelli prodotti ogni anno. Occupa circa duecento dipendenti (molti dei quali residenti nella provincia di Ascoli). L’Italpannelli è leader nella produzione di pannelli curvi raggio di sei metri con isolante in poliuretano e lana di roccia per il settore delle coperture di strutture prefabbricate, con una linea di produzione totalmente in continuo unica al mondo. Alla già ampia gamma di pannelli sandwich, l’azienda si è dotata di profile per la realizzazione di tutti i più diffusi profili di lamiere grecate sia per le coperture classiche che per la realizzazione di solette collaboranti acciaio/calcestruzzo. Isolamento termo-acustico e risparmio energetico sono solo alcuni dei punti di forza di tutta la vasta linea di prodotti Italpannelli.

L’incendio

La Italpannelli, oltre ad essere nota per i suoi bilanci floridi (quasi cento milioni di euro l’anno), è stata alla ribalta delle cronache nazionali per un terribile incendio avvenuto nel marzo del 2016, a causa di una scintille partita durante alcuni lavori sul tetto del capannone. A seguito di quell’incendio l’azienda rimase chiusa per diverse settimane ma si è immediatamente ripresa con l’acquisto di nuovi macchinari e il riavvio, potenziato, della produzione diventando un’eccellenza internazionale. Per il rogo, l’azienda ottenne un risarcimento da parte della compagnia assicurativa di 28 milioni di euro.