Cavalcavia (danneggiato da un mezzo pesante) da demolire stanotte: chiude il raccordo autostradale Maltignano - Ancarano

ASCOLI - Chiuso il raccordo autostradale tra Maltignano e Ancarano. Questa notte saranno eseguite le operazioni di demolizione di un cavalcavia (danneggiato da un mezzo pesante) lungo il raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli, tra Maltignano e Ancarano. L’opera era stata danneggiata strutturalmente da un mezzo pesante fuori sagoma.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Caos al Pronto soccorso di San Benedetto, in reparto va il direttore Esposito. Pazienti Covid lasciati nelle ambulanze I CONTROLLI Notti alcoliche tra Ascoli e Riviera delle Palme, 5 patenti ritirate: al volante non c'erano giovanissimi ASCOLI PICENO Grandine dopo la siccità, allarme nell'agricoltura: «Vigneti distrutti, oliva tenera ascolana a rischio» L'EMERGENZA Acqua razionata e controlli dei vigili, Celani (Ciip) avvisa: «Non bastano due mezze giornate di pioggia»

Il traffico sarà deviato

Per consentire le operazioni, il raccordo autostradale sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Maltignano e Ancarano, dalle 18 di oggi fino alle 12 di questo venerdì Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per info numero verde gratuito 800.841.148.