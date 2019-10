Volpe precipita a Portonovo e si frattura il bacino ​il suo destino è segnato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCOAN - I volontari dell’Oipa, un veterinario dell’Asur e i vigili del fuoco hanno fatto di tutto per salvare una volpe ferita, trovata ieri pomeriggio sulla spiaggia di Portonovo, tra la Capannina e la Vela. Ma l’animale, probabilmente scivolato dalla rupe sovrastante, era completamente paralizzato per una frattura al bacino e ha il destino segnato. «Sono costretti ad abbatterla - aggiornava ieri sera l’Oipa Ancona (foto tratta dal loro profilo Facebook) - in quanto in natura non potrebbe sopravvivere.