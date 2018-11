Vola dalla moto e finisce contro un segnale stradale grave l’imprenditore Arcangeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Versa in gravi condizioni l’imprenditore Marco Arcangeli, rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente stradale. Il centauro, che giovedì compirà 47 anni, ha perso il controllo della moto, una BMW 650, mentre stava percorrendo la rotatoria che collega la Corinaldese all’Arceviese in prossimità del distaccamento dei vigili del fuoco. Si è immesso dalla Corinaldese e la stava percorrendo in direzione Senigallia. Ad un tratto ha perso il controllo ed è finito dentro la rotatoria, contro un segnale stradale. Un volo di venti metri dalla moto.In un primo momento sembrava che fosse rimasta coinvolta anche una macchina ma, secondo quanto appurato dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, l’imprenditore ha fatto tutto da solo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Oltre ad un’ambulanza arrivata dall’ospedale cittadino, intervenuto anche l’elicottero sanitario atterrato al distaccamento dei vigili del fuoco.Arcangeli è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sono dovuti intervenire anche i vigili urbani per regolare la viabilità. L’incidente è infatti avvenuto in un punto di raccordo tra le due provinciali prima del centro abitato di Senigallia. Un incrocio sempre molto trafficato. Lo schianto si è verificato intorno alle 15 e nel giro di poche ore si è diffusa in città la notizia che ad essere coinvolto fosse il noto imprenditore. I militari stanno accertando la causa della perdita di controllo.