Prima Comunione con furto Derubato il fotografo Nevio Arcangeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Derubato in chiesa, durante un servizio per la cerimonia della Prima Comunione, il noto fotografo Nevio Arcangeli. Il furto è avvenuto ieri mattina al Portone in piazzale della Vittoria. È stato proprio lui a lanciare un appello nel gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia”. «Verso le 13 alla chiesa del Portone mi è stata rubata una macchina fotografica durante la cerimonia della Comunione – ha scritto -, era appoggiata vicino all’ambone». Segue poi l’appello per cercare testimoni. Si tratta di una costosa Reflex con teleobiettivo, che aveva appoggiato un attimo in attesa di uno degli ultimi scatti per la classica foto di gruppo davanti all’altare. La funzione era già terminata e qualche malintenzionato ha approfittato del trambusto finale per rubare la macchinetta professionale. La speranza di Nevio Arcangeli, che ha il negozio in via Cesare Battisti a pochi metri da piazza Saffi, è che qualcuno si sia accorto del ladro e possa quindi aiutarlo a ritrovarla. Secondo i fedeli non è la prima volta che qualche malintenzionato viene avvistato in chiesa, tanto che le signore vengono spesso avvisate di non lasciare la borse incustodite.