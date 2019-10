Ventenne in preda ai fumi dell'alcol prova a colpire l'auto dei poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - E' accaduto verso le 3.30 circa di domenica quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti in piazza della Repubblica ove era stato segnalato un giovane ubriaco in evidente difficoltà. Nell'occasione i poliziotti identificavano un rumeno di 20 anni, residente ad Ancona, che versava in evidente stato di ubriachezza in quanto barcollava vistosamente ed emanava un forte odore di alcol. Alla vista della Polizia il giovane tentava di evitare il controllo minacciando verbalmente gli agenti e tentando di colpire l'autovettura di servizio. Per queste ragioni il giovane veniva accompagnato in Questura ove, passata la sbornia, veniva denunciato per violenza a pubblico ufficiale, tentato danneggiamento ed ubriachezza.