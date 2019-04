Fiaccolata silenziosa e tanta emozione: «Una luce per Gianluca ed Elisa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Una fiaccolata silenziosa, senza bandiere politiche, “Una luce per Gianluca ed Elisa”. Venerdì sera Castelfidardo si è stretta in un abbraccio simbolico per tenere vivo il ricordo di Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario, i genitori di 47 e 40 anni, uccisi il 3 marzo scorso in un tragico incidente stradale a Porto Recanati provocato da un 34enne marocchino, Marouane Farah, che guidava ubriaco e sotto effetto di droga. Carotti e Del Vicario stavano tornando a casa da una festa di Carnevale insieme ai rispettivi figli piccoli che hanno riportato lesioni gravissime. A distanza di quasi due mesi da quel tragico evento tre amici - Simone, Francesca e Rossano - hanno organizzato la veglia in ricordo di una coppia strappata alla vita in modo violento, senza un motivo e soprattutto troppo presto: il corteo è partito dalla piazzetta della chiesa di Sant’Agostino, nel quartiere dove Gianluca ed Elisa vivevano. Per la loro morte Farah è stato condannato a 10 anni di reclusione.