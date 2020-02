Terremoto nelle Marche di 3.2 in mare, avvertito da Ancona a Rimini e Riccione

ANCONA - Terremoto oggi in Adriatico al largo della costa marchigiana. La scossa è stata registrata alle 19.36 dall'istituto nazionale di vulcanologia con magnitudo 3.2 e profondità di 35 chilometri. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione in un'area piuttosto ampia, da Ancona a Rimini e in generale su tutti i comuni della costa. Non sono per ora segnalati danni a persone o cose.

