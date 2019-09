Task force dei carabinieri contro gli sballati alla guida: in due nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - La Compagnia Carabinieri di Jesi, nel giro di 48 ore ha eseguito intensi controlli finalizzati al contrasto delle stragi del fine settimana, impiegando numerose pattuglie su tutto il territorio al fine di contrastare la guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La task-force ha infatti colto alla guida due persone con tasso alcolemico al di sopra del consentito.Un 40enne è stato trovato alla guida del suo scooter in stato d’ebrezza dai carabinieri della Stazione di Chiaravalle che, accorgendosi da lontano dell’anomalo stato di guida del ciclomotore, hanno prontamente proceduto al controllo. Un altro intervento importante è stato eseguito sempre a Chiaravalle quando gli stessi militari di prima hanno fermato un’autovettura condotta da un 50enne che si era messa al volante con un importante stato di ebrezza.In entrambi i casi è stato necessario ritirare la patente ai conducenti e porre sotto sequestro il veicolo. Continueranno incessanti i controlli preventivi coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Jesi, per contrastare uno dei fenomeni più importanti del territorio, gli incidenti stradali più o meno gravi.