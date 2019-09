Coldiretti, studenti a scuola anche d’estate per curare l’orto d’istituto

MONTE SAN VITO - A scuola ci sono andati anche durante l’estate. Non sui banchi ma per prendersi cura, insieme ai loro genitori dell’orto biologico scolastico che ora sarà presentato alla cittadinanza. Sono gli studenti della scuola media Alighieri di Monte San Vito. Venerdì 20 alle ore 17 presenteranno l’orto e faranno una merenda con i prodotti che vi sono stati coltivati. Un orto nato grazie al progetto “Siamo ciò che mangiamo – Verso una scuola sana e sostenibile” organizzato dall’Istituto comprensivo scolastico in collaborazione con Coldiretti Ancona, Coldiretti Donne Impresa e Campagna Amica nell’ambito del fondi Pon/Fse. I ragazzi, circa 120 quelli coinvolti tra prime e seconde classi, hanno più volte incontrato Paolo Guglielmi e Jessica Artuso dell’azienda agricola Il lago nella valle, per imparare a conoscere il cibo, il territorio e le produzioni tipiche, hanno conosciuto gli agricoltori e attraverso loro appreso l’importanza del consumo consapevole e dell’educazione alimentare. La giornata di venerdì si inserisce nella Giornata del Cittadino Virtuoso, promossa dalla scuola, dall’Associazione Italiana Genitori, dalla società sportiva Calcio Borghetto, con il Patrocino del Comune di Monte San Vito. Nel corso dell’evento saranno raccolte anche le firme di "Eat Original! Unmask your food", la petizione dei cittadini europei con la quale si vuole chiedere all’Ue l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del cibo per garantire il diritto dei consumatori all'informazione.

Venerdì 20 Settembre 2019, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 21:59