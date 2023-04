ANCONA - Calci, pugni, bottigliate. Alcuni ragazzini erano armati di cocci di vetro, altri si sono difesi o hanno attaccato a mani nude. Una rissa da paura, senza esclusione di colpi, scoppiata nel cuore della notte al Pinocchio. Ad affrontarsi in strada dopo un banale litigio, come in un combattimento privo di regole su un ring, una decina di giovani ospiti di una comunità per minori, molti dei quali d’origine straniera. Tre di loro sono rimasti feriti: uno, appena maggiorenne, ha preferito rifiutare le cure mediche, ma per altri due minorenni si è reso necessario l’accompagnamento al Pronto soccorso di Torrette: non sono gravi, per fortuna.

La ricostruzione



Almeno 6 pattuglie di polizia e carabinieri sono intervenute per cinturare la strada e separare i contendenti quando al numero unico d’emergenza 112 sono pervenute numerose telefonate di residenti spaventati perché, affacciati alla finestra, vedevano il folto gruppo di adolescenti darsele di santa ragione. L’allarme è scattato attorno alle 23,45 di lunedì. Al loro arrivo, poliziotti e carabinieri hanno subito sedato la maxi zuffa, mettendo in sicurezza i giovani coinvolti. Alcuni di loro sanguinavano, altri continuavano ad urlare e ad accusarsi reciprocamente. Per i responsabili della struttura che li ospita è risultato impossibile gestire la situazione. E infatti, riportare tutti alla calma e placare gli animi bollenti non è stato semplice neppure per le stesse forze dell’ordine. A terra, uno stuolo di vetri rotti e resti di bottiglie utilizzate come armi o lanciate da una parte all’altra, tra fazioni contrapposte. Sul volto dei picchiatori, i segni della colluttazione: graffi, contusioni, ecchimosi. Vista la delicatezza della situazione, è stato richiesto anche l’intervento del 118, con la Croce Rossa di Ancona che si è occupata di assistere tre ragazzi feriti. Uno di loro ha preferito non ricorrere alle cure dell’ospedale, gli altri due invece sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di Torrette. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.



Le indagini



Tutti gli altri minorenni coinvolti nella rissa sono stati presi in carico dalla polizia, che conduce le indagini, e accompagnati in questura per essere identificati. Ora si valuteranno le loro responsabilità: potrebbero scattare delle denunce, in relazione agli accertamenti condotti anche dagli specialisti della Scientifica, intervenuti sul luogo della zuffa per i rilievi del caso. Si cercano anche immagini della videosorveglianza per ricostruire i contorni del tafferuglio che ha messo in allarme il quartiere del Pinocchio.