​Ancona, la serata si anima e degenera fuori dal bar: un 28enne rimedia una bottigliata in testa

ANCONA- Forse l'alcol o semplicemente futili motivi. Fatto sta che ieri sera (15 aprile) all'esterno di un bar in zona Stazione ad Ancona le conseguenze potevano essere più serie. Merito delle Volanti della Polizia e dell'ambulanza della Croce Gialla intervenuti prontamente per sedare un accenno di rissa.

Il soccorso

A farne le spese un 28enne colpito in testa con una bottiglia che è stato medicato sul posto rifiutando il trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.